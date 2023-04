Rocío Guirao Díaz lució una microbikini roja que anticipa la tendencia del verano 2024

rocio guirao diaz bikini roja Instagram

El recuerdo de Silvina y Vanina Escudero con microbikinis en un yate

Silvina Escudero subió un encuentro que tuvo con su hermana Vanina, con quien pasó la tarde del domingo bajo el sol y sobre un yate con sus amigos. Las hermanas se pusieron las microbikinis que marcaron tendencia en esta temporada y pasaron juntas la tarde luego de que Vanina llegara de Uruguay. Hace un tiempo las dos compartieron proyectos, como socias, hasta que la pandemia complicó el negocio y tuvieron que cerrarlo. Juntas habían abierto una escuela de danza.

Silvina y Vanina Escudero en un yate Redes sociales

En la actualidad ya no cuentan con emprendimientos juntas, pero no significa que por eso no puedan seguir pasando tiempo y con una cámara delante de ellas. Así fue que se pusieron una microbikini que marcó tendencia y salieron a pasear en lancha por el Delta de Tigre junto a sus amigos y amigas.

Este encuentro quedó registrado en sus redes sociales, con Silvina Escudero siendo la que más repercusión tuvo. Compartió en su cuenta de Instagram, en donde la siguen 1.7 millones de personas, las fotos de esta salida del domingo junto a su hermana Vanina acompañado de un texto enfocado en la "Familia Unida". Este posteo sumó más de 50 mil "me gusta" y cientos de comentarios positivos.