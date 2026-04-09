El actor Gustavo Conti habló por primera vez sobre el documental de Silvina Luna en Netflix, el cual habla sobre la mala praxis estética que tuvo en 2023 y contó que no autorizó su presencia en el mismo y admitió: “No creo que lo vea”.
El amigo de la modelo contó que tomó la decisión de mantenerse al margen y expuso que tampoco autorizó su imagen para ser incluido.
El actor Gustavo Conti habló por primera vez sobre el documental de Silvina Luna en Netflix, el cual habla sobre la mala praxis estética que tuvo en 2023 y contó que no autorizó su presencia en el mismo y admitió: “No creo que lo vea”.
"Yo no soy parte, no formo parte de la serie. No creo que esté porque cuando me pidieron la autorización para estar, le dije que no, y no creo que esté", disparó de manera seria sobre la situación.
Dejó en claro que su prioridad siempre fue acompañar a su amiga: “Yo lo que tenía con Silvina lo tenía en vida, lo aproveché, le dije cuánto la quería. Todo lo que pude hacer por ella lo hice en vida".
Y amplió al respecto: "Cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron, y preferí entonces abrirme y no formar parte. Solamente hablo con una amiga de ella, que es la que siempre me informó de todo, y después sucedieron cosas que me pareció que no estaban bien, entonces me abrí. Cuando en un lugar no sos bien recibido, yo me abro, yo me voy. En la vida misma hago eso".
En cuanto a las imágenes que se muestran en la cámara, el notero de Desayuno Americano en América, le preguntó su le parecía bien que se muestren y él respondió: "Si era lo que ella quería, sí. Si ella era lo que pretendía, sí. No creo que el hermano haga nada que ella no quisiera".
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