Recital reprogramado de Taylor Swift: cómo pedir el reembolso del dinero

La cantante Taylor Swift Taylor Swift tuvo que reprogramar su segundo recital en Buenos Aires con motivo de las condiciones climáticas adversas , por lo que se habilitó la opción para pedir el reembolso del dinero en caso de no poder asistir a la nueva fecha.

A través de All Access, encargado de la venta de entradas, comunicaron: "Quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso de sus tickets hasta el domingo 12 de noviembre a las 12 hs". Para ello, piden a cada persona que no estará que complete el formulario en su sitio web oficial (allaccesshelp.zendesk.com/hc/es/requests/new).