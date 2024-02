Qué serie infantil es tendencia en Netflix y solo tiene 20 capítulos

Estamos hablando de Luz, un guion dividido en 20 episodios de alrededor de 30 a 40 minutos cada uno y basado en una idea original de Guillermo Pendino que busca entretener a todos los miembros de la familia con la narración de una niña que aborda una aventura para investigar sus raíces. En el camino, conoce a simbólicos personajes que se volverán sus mejores aliados, pero también a individuos que podrían generarle mucho daño.

Luz es una serie infantil para público familiar que sigue la vida de una joven y traviesa Luz. Criada por un bondadoso clan familiar llamado Kaingang, una etnia indígena brasileña, esta audaz niña crece rodeada de enseñanzas y valores indígenas. Pero cuando cumple nueve años, intuye que le ocultan algo relevante. La pequeña Luz decide entonces huir del pueblo y buscar valiosas respuestas. Emprenderá así una emotiva búsqueda para explorar la esencia de sus raíces.

Embed - Luz: The Light of the Heart | Official Trailer | Netflix