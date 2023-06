Qué fue de la vida de Javier Bazterrica: el Gigoló metió un giro de 180°.

Una serie de denuncias en 2015 hizo conocido a Javier Bazterrica, más conocido mediáticamente como el Gigoló o como "el estafador de Tinder", quien se volvió viral por sus audios de WhatsApp y su muletilla "all the night". Según decían las víctimas, las engañaba y las manipulaba para sacarles rédito económico. Pero ahora c ambió radicalmente su vida y lo anunció con un posteo . ¿De qué se trata?

También fue condenado a tres años de prisión en suspenso en 2019, pero no lo cumplió de manera efectiva. Años más tarde y alejado de la TV, ahora se gana la vida siendo DJ: “Estoy tocando en los mejores lugares. Hace poco exploté Belushi en Palermo, la gente no podía creer que iba a tocar de esa manera. Toqué en el Four Seasons, en el Hilton, en fiestas privadas de famosos y puse mi segundo bar, tengo locales de ropa. Estoy bien, lejos de los medios, pero no tanto”.

En la actualidad, además, confirmó que fue padre de una niña y está en pareja con Ana Clara. “¡Enamorado de ellas! ¡Feliz por la vida que tengo!”, escribió y en otra de las publicaciones dio el anuncio oficial del cambio radical: “Señores me caso con mi gran mujer. Inmensamente feliz”.

Sobre sus juicios, aseguró que ganó los dos, pero que "no hay manera de réplica". "No tengo esa facilidad de labia, de seducir a las minas para sacarle plata. Tendría 20 autos y viviría como un rey y la verdad que no es el caso", expresó. ¿Por qué Flavio Mendoza hizo tareas comunitarias para no ir a juicio conmigo? Todo eso está en Internet, donde está clara mi inocencia, pero la gente se queda con lo otro", agregó.