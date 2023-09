Por qué "Resistencia" es una de las películas más fascinantes del año (y sin esquivar actualidad)

Resistencia - estreno RESISTENCIA transcurre en un mundo futurista impactante, creado con la singular habilidad de Edwards para dar vida a entornos únicos de formas poco convencionales. Apostando a un plan de rodaje y posproducción que desafió los procesos habituales de la industria del cine, el realizador abre las puertas de un universo tan épico como intimista. 21st century studios

"El exagente y su equipo de equipo de élite atraviesan las líneas enemigas y se adentran en el oscuro corazón del territorio ocupado por la IA sólo para descubrir que el arma que debe destruir es una IA con forma de niña (Madeleine Yuna Voyles)", completa la sinopsis oficial. Sí, es una mezcla entre The Last Of Us, un formato muy en tendencia el del adulto protegiendo a un infante de valor por alguna cualidad o etc., pero también de otras películas donde se discute el levantamiento de las máquinas. Claro, hay Terminator, pero también películas más cercanas a la fecha como Chappie, Sector 9 (es sobre extraterrestres pero podría ser como los robots de esta película) o la serie Westworld. Referencias sobran, lo importante es como el director ejecuta esa mezcla para crear una historia propia sin perder actualidad.



Pero más allá de las referencias, hay una sensibilidad bastante especial en el cine y la historia dirigida por Edwards. No plantea como buenos o malos, nada más lejos, pone sobre la mesa una discusión necesaria y más en el terreno de la ciencia ficción, el de explicar el presente desde pensar el futuro. También expone una discusión política más cercana a Apocalypse Now que a otras películas del género. Y cuando se centra en la historia familiar, más todavía juega con los profundos sentimientos de estos personajes ya sean máquinas, robots, híbridos o humanos.





Una obra titánica. Que mezcla la fragilidad de la guerra, sus consecuencias, pero también como afecta en una familia y en el resto de la humanidad. Excelentes personajes secundarios, fotografía, edición y diseño de personajes y entornos. Una lista de canciones que brillan, donde destaca Radiohead en el que puede llegar a ser el momento más sublime de la película. Sin embargo, con todo lo que ofrece Resistencia, le falta poder de resumen. Quizá su único error es extenderse en mostrar, contar, expandir historias y lugares.



Más allá de este desliz, el film de ciencia ficción con una fuerte dosis de acción y drama, es una de las obras más logradas en el género en lo que va del 2023. Por temas que plantea, por concreción y personajes. Otra vez, Gareth Edwards demostró ser una de los autores más contundentes en la ciencia ficción y que Rogue One: una historia de Star Wars no fue una casualidad.