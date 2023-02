Penn Badgley reveló detalles de la nueva temporada de You: "Nada va a cambiar en Londres"

En diálogo con Télam, Penn Badgley fue consultado por el cambio de ciudad y aseguró: " Creo que estar en Londres le da la oportunidad de reconocer que no importa adónde vaya, nada va a cambiar si no mira hacia sí mismo, en oposición a lo que hace siempre, que es mirar a otras personas ". Pero no solo se quedó en esto, sino que adelantó un inesperado conflicto para su personaje Joe Goldberg. "De alguna manera, el hecho de que es tan un pez fuera del agua ahí, lo ayuda a alcanzar un punto de quiebre antes de lo esperado ", remarcó.

Referido a su actuación en esta temporada, el actor explicó: "No tengo muchas líneas, para ser honesto, aunque estoy presente con la voz en off y a través de lo que está escrito. Pero cuando voy a trabajar con los actores y no en la cabina de grabación, tengo que estar ahí, muy presente, escucharlos y no moverme. A veces es muy difícil, así que estoy aprendiendo eso, a escuchar". Es importante remarcar que su personaje tiene muchas escenas de silencio absoluto, en las que simplemente se lo ve relatando lo que ocurre.

Penn Badgley You Joe Goldberg será profesor de universidad en su nueva vida en Londres. Télam

El éxito de "You" en Netflix

Badgley reconoció cuál es el encanto que tiene You en el público: "Creo que todo está en el título, el espectador no es capaz de meterse en la perspectiva de las presas de Joe, es siempre desde la de él. Él te está mirando, te sentís más en la mente de este personaje de lo que se suele tener la oportunidad con una serie, gracias a la voz en off. Creo que eso se refleja en que la serie tenga una vibra diferente, este elemento dramático y a la vez muy visceral".

Para finalizar, y en referencia a esto último, el actor señaló: "Es un punto que creo que todos estamos esperando. Él es predecible pero también impredecible, siempre hace cosas un poco locas. Recordemos que es alguien que se cortó dos dedos del pie". La serie tendrá 10 capítulos y se dividió en 2 partes de 5 cada una, con la primera llegando el 9 de febrero y la segunda el 9 de marzo, en Netflix.