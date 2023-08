Paula Chaves se mostró desconsolada por alejarse de Zaira Nara: "Es la madrina de mi hija..."

En diálogo con el programa Intrusos, Paula Chaves fue consultada por el alejamiento de Zaira Nara y confesó: "Adopté no seguir con el tema. Es algo que a mi puertas adentro me duele, es un distanciamiento que me sigue apenando. Yo elegí a una persona como la madrina de mi hija y no interesa seguir diciendo cosas para limpiarme". Así, comenzó por remarcar este aspecto no menor sobre su familia.