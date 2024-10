Patricia Sosa explotó por la diferencia que existe entre artistas masculinos y femeninos

“Lo puse porque es la verdad, yo me quebré y al otro día salí a una gira de 12 conciertos, ni loca suspendo por eso. El primer concierto me entró Oscar Mediavilla y no me podía levantar para sentarme. Al segundo concierto llamé dos bailarines que me levantaban y me ponían en una banqueta, no salió en ninguna parte porque ahora pasa todo por los seguidores”, indicó en Valentonados en Vale 97.5.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FM Vale 97.5 (@vale975)

Ante esto, reflexionó: “Canten, compongan, hagan porque todo lo demás es efímero, se va. Por eso son los problemas mentales de los chicos, es una generación frágil que se quiebra cuando les dicen a las nenas que son divinas y que empiezan a hablar de sus cuerpos, dejen vivir, que crezcan, que cultiven su terreno”.

Por otro lado, aprovechó para hablar sobre las artistas actuales: “Tengo más oportunidad de hablar con Tini y con María también, les decía que se cuiden con quienes se juntan, cuiden mucho las compañías porque van a tener 500 aduladores. Se necesita gente buena que te quiera bien y no es tan fácil”.