Paola Barrientos, sobre el debate político: "El estilo agresivo y despectivo me provoca rechazo"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista apuntó a los ataques que recibió del periodista Jorge Lanata en la entrega de los Martín Fierro en 2013: "Tiendo a no chocar y a no confrontar, si a discutir de todo lo que tenemos intereses distintos. Siento que este estilo agresivo y despectivo de la política me provoca rechazo".