Pampita se refirió a la detención de su cuñado Francisco García Moritán: "Lo que le pase a..."

En una entrevista con Intrusos, la esposa del legislador porteño Roberto García Moritán , fue consultada acerca del hecho y fue tajante al responder. "Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete . Es inmanejable, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos y me resulta imposible opinar por ellos y sus acciones ", explicó.

A su vez, reflexionó sobre la repercusión que tuvo la noticia en su figura. "Siempre me sucede lo mismo. La que está expuesta y elige tener este trabajo soy yo, entonces respondo por las acciones mediáticas mías. Lo que le pase a los demás no me supera, pero no tengo nada que ver", señaló.

También habló sobre su reemplazo en el Bailando y aseveró: "Se que guardaron muy bien mi lugar. Vino Zaira, generó mucho contenido, que está bueno porque esto es un show completo. No es solo venir y estar, sino generar que se hable. Estuvo bien", en relación a la hermana de Wanda Nara.

La semana pasada, la Policía liberó a Francisco García Moritán, hermano del actual legislador porteño Roberto García Moritán, que había sido detenido por dar positivo en un control de alcholemia y amenazar a inspectores de tránsito y la policía. Seguirá investigado.

El cuñado de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain fue apresado en horas de la madrugada tras verificar que circulaba con documentación falsa y reaccionar con insultos y golpes contra el personal de verificación vehicular.

El hombre circulaba a bordo de una camioneta Jeep Renegade por la Avenida Pueyrredón al 2500 en el barrio porteño de Recoleta al momento que fue detenido para un control. Los inspectores procedieron a realizarle el test de alcoholemia de rutina, al cual se negó. Tuvo que intervenir personal policial.

Los mismos constataron, al pedirle la documentación del vehículo, que la licencia era falsa y no se encontraba registrada en la base de datos. También se le realizó un control de alcoholemia el cual dio positivo: tenía 0,89% de alcohol en sangre.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se resistió a colaborar con el procedimiento en un control de tránsito, exhibió una licencia que presentaba signos apócrifos y no se encontraba registrada en la base de datos del gobierno porteño.

"Vos sos una mocosa con un trabajo raro, te vas a quedar sin laburo", gritó el hombre, para luego decirles: "son unos negros de mierda, se van a quedar sin laburo".

Ante los hechos, el fiscal Dr. Iglesias había dispuesto la detención de García Moritán en la Comisaría Vecinal 2A por la adulteración de los documentos públicos y también ordenó el secuestro la camioneta tras haber dado positivo en el control de alcoholemia.