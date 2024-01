En una de las fotos que subió parecían recién salidos de un sauna o de la ducha, pero estaban tapados con una toalla. Esto pudo ofender a cierto público porque el marido de Pampita es ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de dos horas de la imagen publicada, la jurado del Bailando 2023 decidió ir a su publicación y borrar esa foto, por eso en vez de 10 fotos que había subido se pueden ver solo 10.

Pampita eligió a Lali Espósito para pasar una noche: la fogosa respuesta de la cantante

Carolina “Pampita” Ardohain se sometió a un cuestionario bastante jugado y sin titubear respondió con total naturalidad y sinceridad. En esta oportunidad, la modelo fue consultada a qué mujer del mundo del espectáculo elegiría para pasar una noche, y sin dar muchas vueltas escogió a Lali.

“Tengo una pregunta para vos, Caro: si tenés que elegir a una mujer del espectáculo para pasar una noche, o que te parezca linda, o que te parezca atractiva, le darías un beso”, fue la consulta de la influencer Juariu en el nuevo programa de streaming Rumis.

Haciendo una aclaración que “si en algún momento le gustan las mujeres, la jurado del Bailando 2023 no dudó y respondió contundente: “Lali, una diosa, hot”.

“Debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de ser una bomba”, se sinceró entre risas y al mismo tiempo le pidió a la cantante argentina: “No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres, pero si hay que apostar… ¿Pero la viste bailando en el escenario? No, no, diosa”.