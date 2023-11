Pampita le respondió a Yanina Latorre luego quela comparara con su hija Lola

Pero en LAM aclaró lo que en realidad quiso decir: “Dije que no es una crítica, que es divina, que logró todo lo que quería, pero Lola es una aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso".

Fue entonces que contó lo que le dijo Pampita: “Hoy me habló cagada de la risa, sino ella sale como una moto y te mata. Me mandó un audio cagado de la risa. No le importa. Me dice 'entendí perfectamente lo que dijiste, es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste'. Me felicitó, los cagué a todos".

La contundente respuesta de Pampita tras los dichos de Yanina Latorre sobre su hija

En una publicación en su Instagram, Pampita mostró fotos y videos del fin de semana que pasó junto a su esposo, Roberto García Moritán, donde celebraron sus cuatro años de casados a orillas del Río Paraná.

Pampita Instagram Yanina Latorre

Sin dejar pasar la oportunidad, la influencer le dio “me gusta” a comentarios como “bellísima Pampi, sos única. Te envidian, por eso quieren ser como vos. Lola no te llega ni a tus talones”, “cada día más hermosa. Brillando con luz propia, lástima que quiera ser Lola Latorre” o “siempre con luz propia. Con eso se nace y no se compra”, entre otros.