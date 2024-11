Pampita definió su relación con Roberto García Moritán y Martín Pepa:: "Yo soy..."

La conductora volvió de un trabajo en el exterior y fue consultada por la prensa sobre su exmarido García Mortián: "Estamos divorciados. No vamos a estar siempre hablando de lo que fue o qué pasó porque para mí ya está, es un tema reterminado”, sostuvo sobre el empresario.

Además, le preguntaron sobre el tipo de vínculo con su nueva pareja, después de que en el programa de Susana dijera sería a distancia, y aseguró: "Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”.

La respuesta fue tajante y despejó los rumores sobre su ruptura con Pepa: "Están queriendo sacar titulares y me van a poner de mal humor porque yo no dije eso", se enojó la mediática.

Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio y Jimena Barón en Tailandia

El lujoso viaje de Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio, Jimena Barón y Stephanie Demner por Tailandia: todas las fotos. Las modelos e influencers viajaron a Bangkok de la mano de la marca internacional de joyas Pandora.

"El Gran Buda Maha Nawamin es la estatua más alta de Tailandia, y la novena más alta del mundo. Ubicada en el monasterio de Wat Muang en la provincia de Ang Thong, esta estatua se eleva hasta 92 m de altura, y es de 63 m de ancho", contó en su perfil de Instagram.