Oriana Sabatini le dedicó una emocionante carta a Paulo Dybala: "Tengo la necesidad"

A través de una publicación en Instagram, Oriana Sabatini comenzó: "Posteo de apreciación a una de las personas mas perseverantes, talentosas y profesionales que conozco . No suelo escribir estas cosas acá, porque prefiero decírtelas en la cara, pero tengo la necesidad de compartir el orgullo que siento por vos y la emoción que me da ver todo el esfuerzo que te lleva a finales como la de ayer".

Siguiendo con su carta, la cantante señaló: "Tengo poca idea de futbol, a decir verdad, pero siento que ayer brillaste y eso no va a cambiar aunque el resultado no haya sido el que querías. Sos un ejemplo enorme para mi y estoy segura que para muchas otras personas más allá afuera". Con esto, hizo mención al gol que anotó Paulo Dybala para poner en venta a su equipo durante la final, aunque no haya alcanzado.

"Hoy sentís que perdiste, pero como te dije muchas veces, sos un ganador en esta vida porque podes vivir de lo que amas; y hacerlo de una manera tan increíble, no es un privilegio que se puedan dar muchos. Te amo, te felicito, y te voy a bancar en todas las finales y partidos que te queden por jugar aunque a veces el resultado nos haga llorar, o mejor aun, festejar", concluyó Sabatini.

Oriana Sabatini posteo Dybala Europa League La publicación de Oriana Sabatini para Paulo Dybala. Instagram

Si bien Dybala no le contestó en la publicación, sí le dio me gusta. Además, diferentes personalidades le enviaron mensajes a través de los comentarios, entre los que se encontraron Bizarrap, Leandro Paredes, Juan "Pico" Mónaco y Jorgelina Cardoso, entre muchos otros.