Oasis podría volver a reunirse: el mensaje de Liam Gallagher que ilusionó a los fans

Después de asegurar que ya no podía seguir trabajando con su hermano menor, Noel formó el grupo High Flying Birds y acaba de sacar su nuevo tema Easy Now. Durante una entrevista promocional que dio este martes en BBC Radio Manchester surgió la pregunta obligada sobre una posible reconciliación de Oasis.

"Nunca deberías decir nunca, pero tendría que haber un conjunto extraordinario de circunstancias. Eso no quiere decir que esas circunstancias nunca se darían", respondió el músico y compositor, dejando la puerta abierta a un futuro regreso de la banda.

Noel no habló de una posibilidad concreta, pero un tweet que Liam escribió este miércoles revolucionó la red social y aumentó la expectativa de los fans. "Me acaba de llamar nuestro chico rogando que lo perdone, bendito sea", publicó.

Tweet Liam Gallagher 19-01-23

"Quiere reunirse. ¿Qué les parece, nos juntamos o lo mando a la mierda?", le preguntó a sus seguidores. La enorme mayoría de las respuestas fueron positivas. "Háganlo por su madre", "Bésense y arréglense", "Júntense, tomen unas cervezas, vean cómo el City le gana a los Spurs", fueron algunos de los comentarios.

Oasis se formó en Manchester en 1991. Ocho de sus temas debutaron en el número uno de los rankings, incluidos Some Might Say y Don't Look Back In Anger. En 1996, durante la cima de su éxito, hicieron dos recitales en Knebworth donde tocaron para más de 250.000 personas.