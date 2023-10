Nuevo escándalo en Telefe: L-Gante estalló en las grabaciones de "PH: Podemos Hablar"

El ciclo de Andy Kusnetsoff fue escenario de un cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese una semana atrás, pero este fin de semana uno de los invitados por L-Gante quien también se enfureció, pero con la producción por “hacerle pisar el palito” un tema en particular.

El motivo principal fue el tema Wanda Nara. “Dicen que se empezó a explayar, como que se empezó a sentir incómodo por las cosas que estaba diciendo él solito. Empezó a meterse en un terreno del que no podía salir, se queda callado en el medio de la grabación, empieza a enfurecerse con él mismo”, contó.

Luego revelaron que el conductor Andy “le preguntó '¿qué te pasa?', e hizo un descargo furioso contra él y la producción". Y agregó: “Lo que dicen desde producción es que se 'brotó'. Se empezó a enojar, se empezó a envalentonar, se queda callado, la producción interviene, Andy le pregunta y ahí hace un descargo bravo".

El ciclo saldrá al aire este sábado 28 en Telefe y Karina Iavícoli sumó que dijo una frase puntual que generó molestia: “L-Gante dijo 'si yo fuese otro, me levanto y me voy. Sin embargo, me quedo', y se quedó".

Los conductores de El Trece y Telefe, Mirtha Legrand y Andy Kusnetzoff, anunciaron sus invitados para el sábado 28 de octubre y dejaron en evidencia los enfoques que tendrán de ahora en adelante para pelear por el rating.

En primer lugar, los invitados de Mirtha Legrand serán Carmen Barbieri, Ángel De Brito, Santi Maratea y Luis Novaresio. De esta manera, será un programa más bien periodístico y lo utilizarán para realizar la publicidad de Mañanísima, el ciclo que llegó desde Ciudad Magazine con el objetivo de llevarse la audiencia matutina.

Por el lado de las visitas de Andy Kusnetzoff, este sábado estarán L-Gante, Karina Mazzocco, Fredy Villarreal, Marilina Ross y Pía Shaw. Así, contarán con el regreso del cantante de 23 años a la televisión luego de estar preso, algo que de por sí dará que hablar, además de un elenco que está armado desde el lado de la comedia.