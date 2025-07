¿Nuevo escándalo? Julio César Chávez Jr. enfrenta rumores de separación con su pareja

Julio César Chávez Jr. vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su carrera deportiva, sino por una serie de controversias que lo rodean. Además de sus recientes problemas legales, circulan fuertes rumores sobre una posible separación de su pareja, lo que suma tensión a un momento ya complicado en la vida del boxeador mexicano.

Frente a la creciente especulación sobre su relación, la pareja de Chávez Jr. decidió hablar públicamente para aclarar la situación. Su pronunciamiento busca desmentir rumores y ofrecer claridad sobre el estado de su vínculo, en medio del torbellino de acontecimientos que mantienen a sus seguidores y a la opinión pública expectantes.

Qué se dijo sobre una separación en la pareja de Julio César Chávez Jr.

Tras los recientes acontecimientos que pusieron a Julio César Chávez Jr. en el centro de la atención pública, comenzó a circular un rumor persistente sobre una posible separación entre el boxeador y su esposa, Frida Muñoz. Esta especulación añadió más incertidumbre a la ya complicada situación personal y mediática que vive el púgil, generando un ambiente de duda sobre su vida familiar.

No obstante, Frida Muñoz no tardó en responder a las versiones que se difundían, utilizando sus redes sociales para desmentir categóricamente los rumores. Con un mensaje claro y directo, la esposa de Chávez Jr. señaló que las historias eran falsas y que algunos medios solo buscaban ganar vistas a costa de la verdad y el respeto hacia las familias involucradas. Además, aclaró que no tiene otra pareja y que su estatus migratorio es legítimo desde su nacimiento.

En su pronunciamiento, Muñoz también se refirió a las afirmaciones realizadas por la astróloga Mhoni Vidente, quien había sugerido que ella tendría una nueva relación sentimental. Frida cuestionó la veracidad de estas predicciones y enfatizó que la mentira no perdura, mientras que la verdad siempre sale a la luz. De esta manera, quiso dejar en claro su postura frente a las especulaciones infundadas.

Frida Muñoz es la madre de Frida Sofía, hija de una relación anterior con Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Esta conexión familiar con el mundo del crimen organizado añade un trasfondo complejo a la historia, ya que Édgar Guzmán fue asesinado hace algunos años, lo que involucra a la familia en un contexto delicado y de alto perfil mediático.

Julio César Chávez Jr. reconoció públicamente la relación que tiene con Frida Sofía, destacando en diversas ocasiones que la trata como a su propia hija. El boxeador mostró un compromiso afectivo profundo hacia la crianza y bienestar de la menor, lo que refuerza la imagen de una familia unida en medio de las dificultades.

Además, Chávez Jr. mencionó su cercanía con Ovidio Guzmán, tío de Frida Sofía, lo que añade una dimensión adicional de complejidad a su entorno familiar. Este vínculo cobra relevancia en el marco de las recientes acusaciones contra el boxeador por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La confirmación de Frida Muñoz sobre la estabilidad de su matrimonio busca aportar un poco de claridad y calma en medio de un momento marcado por la incertidumbre y la turbulencia.