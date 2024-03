Noelia Marzol sorprendió con una microbikini rayada que promete ser la moda del próximo verano

El conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera. Con una tendencia hacia lo minimalista, demostró que menos es más cuando se trata de moda de playa.

noelia marzol microbikini Instagram

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, con numerosos seguidores expresando su admiración no solo por el look de Marzol sino también por su habilidad para conectar con sus fans. Además, aprovechó la oportunidad para compartir su gusto musical, enlazando su elección de microbikini con el icónico "La Chica de la bikini azul" de Luis Miguel. Esta publicación reforzó su imagen como una figura cercana capaz de marcar tendencia más allá de los escenarios y pantallas.

noelia marzol microbikini rayada Instagram

marzol noelia microbikini Instagram

Shakira apostó por los colores pasteles al lucir una microbikini única en la playa

Shakira se sumó a la moda de sacarse fotos vistiendo una microbikini en la playa y marcó tendencia con su look. La cantante se destacó en una producción de fotos en la que vistió un traje de baño muy elegante. La estrella del pop y la música latina brilló bajo el sol, llamando la atención de todos.

La microbikini rosa pastel elegida por la colombiana, destacada por su diseño minimalista, se convirtió en el centro de todas las miradas. Este color, que se posiciona para la primavera de 2024, complementó su bronceado, agregando un toque de frescura a su look. El conjunto contó con un corpiño estilo top con tiras que colgaban de la pieza y una bombacha colaless con tiras ajustables en el costado de la cadera.

Para completar su estilo playero, la cantante optó por accesorios discretos junto a un maquillaje ligero, que enfatizó la naturalidad. Además, eligió tener su pelo suelto con ondas al estilo de una sirena. Este look, que fusionó la sencillez con el chic bohemio, refleja la esencia de su personalidad y su enfoque en la moda.

Shakira microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de seguidores dejando comentarios positivos y elogiando su gusto por la moda. Este momento fue también una oportunidad para que Shakira, más allá de sus logros musicales, reafirmara su influencia como ícono de estilo. La artista, a lo largo de su trayectoria, demostró ser un referente no solo en la música sino también en el mundo fashionista, marcando tendencia e inspirando a sus fans.

Shakira microbikini Instagram