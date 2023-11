No falla: Pampita se lució con una microbikini total black y un look ideal para la playa

Pampita sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram donde luce una microbikini total black. Esta imagen la tomó durante su estancia en Miami Beach. La modelo aprovechó las cálidas temperaturas de Florida para exhibir su elección de moda playera, combinando lujo y estilo en un look perfecto para el verano.

Pampita microbikini negra Instagram

La publicación de Pampita en Instagram rápidamente capturó la atención de sus seguidores, alcanzando casi 60 mil "me gusta" y cientos de comentarios en tan solo unas horas. Sus fans elogiaron el look de la modelo, resaltando su habilidad para combinar moda y elegancia.

Pampita microbikini negra Instagram

Pampita microbikini negra Instagram

Natalie Pérez aprovechó el jacuzzi para lucir una microbikini negra con lunares

Natalie Pérez compartió en sus redes sociales una foto donde dejó ver parte de su microbikini. La imagen la muestra al borde de un jacuzzi, luciendo una combinación de moda que incluye un traje de baño con diseño de lunares y un crop top off white. Esta publicación reafirma su lugar entre las influencers que más captan la atención de sus fans a la hora de mostrar la elección de su look, además de confirmar que siempre está al tanto de las últimas tendencias.

En la foto, la cantante optó por una microtanga de base negra con lunares blancos, una elección que refleja de manera fiel su estilo único. Para completar el look, eligió un crop top off white de morley con inscripciones negras, mostrando su habilidad para combinar piezas y crear outfits que marcan tendencia. La actriz demuestra así su afinidad por los detalles de moda y su capacidad para integrarlos en sus outfits.

Nati Perez microbikini Instagram

La publicación en Instagram, que simplemente llevaba el título “Noviembre” junto con emojis de corazones azules, recibió una gran cantidad de "me gusta" y comentarios positivos. Esta imagen no solo resalta su gusto por la moda, sino que también enfatiza su presencia como una figura influyente en las redes sociales, donde en general comparte sus looks y experiencias, consolidándose como una referencia en ese mundo y el espectáculo.