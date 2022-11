Nicolás Cabré elogió a la China Suárez: "Hacemos un equipo fenomenal"

En primer lugar, en conversación con La Divina Noche de Dante, el actor se refirió a Rufina: "Vos dirás que se me cae la baba como padre, pero tengo una hija maravillosa, que me acompaña desde muy chiquita, que me banca, me escucha, se banca reuniones... Hacemos cosas, nos divertimos y nos vamos de viaje. Es mi compañerita y la luz de mis ojos".