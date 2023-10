Nico Vázquez le pidió en vivo a Gimena Accardi abrir la pareja: cuál fue su respuesta

Sin embargo, a pesar de que son una de las parejas que catalogan como “perfecta” por las demostraciones de amor en público y persistir con los años, durante la emisión de Soñé que Volaba en Olga, Migue Granados los expuso con una pregunta que generó un momento de broma.

nico vazquezpng.png Nico Vázquez y Gimena Accardi se casaron por Civil.

“¿Te gustaría ser swinger?”, le consultó el conductor a Nico y él respondió con sinceridad: “No sé, no me animo yo”. Y, como de costumbre, Granados recurrió al chiste: “¿Querés que yo esté con Gime en un lugar tipo nos vamos tres días a la costa y ves qué sentís?”

“Es que eso puede pasar”, contestó y Accardi se metió en el juego: “Pero él se queda con Fer (La pareja de Migue)”. Todo terminó en broma cuando el rosarino expresó: “Uh no, no. No me la banco”.