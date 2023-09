Nico Occhiato explotó contra Telefe por una inesperada razón: "Me parece que..."

El conductor Nico Occhiato explotó en vivo contra Telefe por no poder invitar al modelo Marcos Ginocchio a su programa de radio , ya que al tener firmado un contrato de exclusividad con Telefe, no puede ir a otros canales.

A través de su programa Nadie Dice Nada, Nico Occhiato reveló: "Quiero que venga Marcos acá, no sé si pueden. Me parece que no puede". De esta manera, apuntó contra Telefe por prohibirle a los exparticipantes de Gran Hermano 2022 que se hagan presentes en programas de otros canales.