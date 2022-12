Netflix: los estrenos más destacados que llegan en 2023

Se trata de una película de ciencia ficción dirigida por Peter Mimi que tiene fecha de estreno en la plataforma el 1 de enero.

La trama está centrada en el intento de venganza de un joven estudiante universitario de ingeniería, mediante el uso de un robot "de este tipo en el medio oriente".

Una docuserie que llegará al catálogo de la plataforma de streaming el 4 de enero. La producción narra el ascenso y la caída de Bernie Madoff, el autor de una de las estafas financieras más grande en la historia de Wall Street.

Con un enfoque visual innovador, "Madoff: The Monster of Wall Street" es un thriller financiero de cuatro partes que revela la verdad detrás del infame esquema Ponzi global multimillonario de Bernie Madoff y las formas en que un sistema financiero intencionalmente ciego lo permitió florecer durante décadas.

MADOFF: The Monster of Wall Street | Official Trailer | Netflix