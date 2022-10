Netflix: las películas imperdibles de terror para ver en Halloween

Halloween, también conocido como "Víspera de Todos los Santos", "Noche de los Muertos" o "Noche de Brujas", es una celebración internacional que tiene lugar el 31 de octubre. La fecha es ideal para ver este listado de películas de terror disponibles en la plataforma de streaming.

Te recomendamos algunas imperdibles que todo fanático del género del horror debe ver. ¡Mirá!

Estrenada en 1983, se trata de una película de terror fantástico basada en los años 70. Mezcla coches y automovilismo.

Christine es un Plymouth Fury de 1958 que salió de una cadena de montaje de automóviles de Detroit, pero no es un coche cualquiera.

En el fondo de su chasis se aloja el mismísimo diablo, que alberga un deseo de venganza insaciable que hiela la sangre a cualquiera y destruye todo lo que encuentra en su camino.

Estrenada en 2010, Insidious es una película de terror sobrenatural que mezcla casas encantadas, posesiones y exorcismos.

Josh (Patrick Wilson), su esposa Renai (Rose Byrne) y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja casa.

Pero, tras un desgraciado accidente, uno de los niños entra en coma y, al mismo tiempo, empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia.

Estrenada en 2014, "Te sigue" es una película de terror sobrenatural que involucra como tema central la adolescencia.

Jay, una joven de 18 años, tiene una experiencia sexual con su novio en la parte trasera del auto, tras la cual su novio la ata a una silla y le explica que le ha transmitido una maldición que se propaga mediante el sexo.

Así, un espíritu que adopta multitud de formas comienza a acosarla, persiguiéndola de forma lenta pero imparable para despedazarla.

Sus amigos intentan ayudarla, pero según su ahora exnovio, solo pasándole la maldición a otro se librará de la muerte.

IT FOLLOWS - Official Trailer