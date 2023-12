Netflix: la película animada ideal para ver en la previa a Navidad con los más chicos

En una época en la que la animación se consolida con producciones destacadas como "Spider-Man: un nuevo universo" (Spider-Man: Into the Spider-Verse - 2018), "Nimona" o "La Familia Mitchell vs. Las Máquinas" (The Mitchells vs the Machines - 2021), esta película, aunque no recibió mucha atención por parte de la crítica especializada, sigue siendo una excelente elección para toda la familia.

Los tipos malos Netflix

Netflix: sinopsis de Los tipos malos: Una Navidad muy mala

Los Tipos Malos encuentran su máxima alegría en la mañana de Navidad. Mientras el resto de la ciudad celebra en casa abriendo sus regalos, este es el momento perfecto para que los Tipos Malos lleven a cabo su robo navideño. Pero, de manera inesperada, cuando la Navidad es cancelada, los Tipos Malos se ven obligados a realizar una acción impensable: avivar el espíritu navideño de la ciudad regalando en lugar de robar, según describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Los tipos malos: Una Navidad muy mala

Embed

Reparto de Los tipos malos: Una Navidad muy mala