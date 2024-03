Netflix estrenó El astronauta, la nueva apuesta de Adam Sandler que buscará emocionar en el espacio

El Astronauta narra la historia de un niño huérfano que fue educado en la Checoslovaquia rural por sus abuelos en circunstancias difíciles. Jakub Procházka es un joven astrofísico preparado para convertirse en el astronauta más célebre de su país. Mirá el tráiler.

Sinopsis de El astronauta, el estreno de Netflix con Adam Sandler

"Seis meses después de iniciar una solitaria misión, un astronauta enfrenta los problemas de su matrimonio con la ayuda de la misteriosa criatura que encontró en su nave", describe la sinopsis oficial de Netflix.

Una peligrosa misión con destino a Venus le brinda la oportunidad al astronauta de proclamarse héroe nacional. Al encontrarse en el enorme y desconocido espacio del universo, no puede evitar que lo visiten no sólo algunos fantasmas del pasado, sino que también se encuentra con un fantasma muy real -de formas no humanas- con quien traba una amistad cada vez más estrecha.

Tráiler de El astronauta

Reparto de El astronauta