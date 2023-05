Netflix estrena Casados con Hijos y lo anunció con un particular video

Tal fue el suceso que generó la adaptación argentina de la sitcom norteamericana de fines de los años 80 Married... with children que actualmente, 17 años después de su finalización, el canal sigue emitiendo ininterrumpidamente sus repeticiones. Además, en enero de este año la comedia fue llevada al teatro con localidades agotadas en todas sus funciones.

La cuenta en redes CheNetflix subió en las últimas horas un divertido video adelantando el estreno de la serie en la plataforma que simula ser un chat grupal entre los personajes. "Familia, no saben qué hermoso lo que me acabo de enterar", les dice Pepe Argento, el personaje de Francella, a Moni, Paola y Coqui que, luego de arrojar varias opciones y no acertar, terminan descubriendo la novedad.

Embed No seas pelotucho, no te pongas planes para hoy que tengo el mejor: Casados con hijos estará disponible hoy a las 22. pic.twitter.com/WAoHGdksdj — CheNetflix (@CheNetflix) May 17, 2023

Casados con Hijos contó en su elenco, además de Francella y Peña, con Luisana y Dario Lopilato, Marcelo De Bellis y Érica Rivas, quien fue reemplazada en la versión teatral por Jorgelina Aruzzi. La adaptación del guion estuvo a cargo de Diego Alarcón, Axel Kuschevatzky, Walter Lascialanda y Sebastián Rotstein y fue dirigida por Claudio Ferrari.