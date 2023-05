Nazarena Vélez viajó a Brasil y desde allí lució una microbikini estampada que es tendencia

Nazarena Vélez viajó a Brasil para tomarse vacaciones y se mostró vistiendo una microbikini estampada que es tendencia. La panelista en LAM se tomó una foto frente al espejo para mostrar su look antes de ir a la playa.

Nazarena Velez Instagram

Nazarena Vélez viajó con su novio Santiago Camaño, con quien descansa de un buen comienzo de año siendo una de las panelistas de LAM. La mediática compartió los preparativos de su viaje, imágenes de su vuelo, su llegada y los instantes previos a su primera visita a la playa brasilera.

Pamela Anderson presentó su línea de ropa de baño luciendo una microbikini roja ideal para el verano

Pamela Anderson tendrá su propia línea de trajes de baño junto a la marca Frankies. En su cuenta de Instagram subió un carrusel de imágenes en el que se la vio con un traje de baño rojo en versión microbikini con un corpiño de formato tringular diminuto y una bombacha diminuta con breteles finos. En el medio de palmeras se la pudo ver además con el pelo suelto con condas y casi sin maquillaje.

Pamela Anderson Instagram

“Un sueño hecho realidad. Algo que he estado esperando hacer por mucho tiempo. De mí, para ustedes”, escribió en la publicación, en la que sus seguidores le dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando la prenda y su look.

Además de la clásica enteriza roja a la que bautizó “Anderson Red”, posó con otros diseños, como una microbikini diminuta blanca y otra enteriza translúcida del mismo color.

Pamela Anderson Instagram

En el sitio web ya se puede acceder a la preventa de estos y otros modelos que forman parte de su colección. Sobre este lanzamiento comentó: “Ya es hora. He estado tan emocionada de compartir esto con ustedes, y soy horrible guardando secretos. Pero hoy después de un largo año lo puedo decir. Todas mis ideas favoritas y trucos del oficio se fusionan en mi colaboración de trajes de baño con Frankies Bikinis”.