Netflix: de qué se trata el documental de Pamela Anderson

Conocida mundialmente por su trabajo en la revista Playboy y sus apariciones en la serie Baywatch, Anderson cuenta cómo vivió en carne propia todos los pros y los contra de crecer bajo el ojo público.

Recientemente, se estrenó la serie que narra su relación con el músico Tommy Lee, la cual fue duramente criticada por ella y su entorno y que Anderson aborda claramente en su documental.

Además, durante una entrevista con la revista estadounidense Variety, la popular actriz destacó que no tiene ningún tipo de resentimiento hacia la producción de la serie Pam & Tommy ni hacia la actriz Lily James, que protagoniza a Pamela en la serie original de Hulu.

"Yo le dije a Netflix que me encantaría invitar a Lily a la premiere del documental", destacó Pamela durante la entrevista. "Creo que es muy difícil interpretar a alguien cuando no sabés la verdadera historia. No tengo nada en contra de Lily James. Creo que es una chica hermosa y solo estaba haciendo su trabajo, pero la idea de que hicieran todo esto [la serie] fue devastador para mi", agregó.

La historia entre Pamela y Tommy fue escandalosa y compleja. Luego de un matrimonio tumultuoso, el músico fue arrestado por violencia de género luego de atacar a la modelo. Tuvo una sentencia de seis meses en una prisión de Los Ángeles y la pareja se divorció en 1998 para dar lugar a una larga disputa sobre la custodia de sus hijos.

En n el documental producido por la plataforma de streaming aparecen los dos hijos de Pamela y Tommy, Dylan y Brandon Lee, dos adultos que hoy escuchan con atención las narraciones de su madre.

La película fue dirigida por Ryan White y es protagonizada por Pamela Anderson.

