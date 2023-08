Nathy Peluso se lució con una microbikini en un yate junto al Pocho Lavezzi

La cantante se mostró con un look que marca tendencia entre las famosas.

Nathy Peluso lució una microbikini off white arriba de un yate junto al Pocho Lavezzi. La cantante combinó su traje de baño con un minipareo de red y anteojos de sol de colores. El ex jugador de fútbol coincidió con otros amigos de la artista encima de la embarcación de lujo mientras disfrutan sus vacaciones.

La cantante es una de las referentes de las tendencias musicales y también de la moda y así lo demostró con esta publicación en sus redes sociales. La artista suele llamar la atención con sus apariciones al público mientras impone su estilo. En esta ocasión deslumbró con su look de verano al fotografiarse con una microbikini off white. El conjunto contó con un corpiño simple, con moldería triangular, mientras que para la bombacha optó por un diseño diminuto, colaless y con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas. También le agregó detalles de argollas plateadas pequeñas. Su look lo completó con un par de lentes de sol tipo vintage con vidrio amarronado semitransparente y marco metálico dorado y un minipareo de red en total black.