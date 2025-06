Nancy Pazos: "Milei es la consecuencia de la desilusión de la gente"

Nancy Pazos conducirá un nuevo programa en C5N que se llamará Inteligencia Artesanal , justo en un momento en que todo se puede modificar por la Inteligencia Artificial. En su visita a Right Now reflexionó sobre la situación "muy compleja" que vive la Argentina.

"(Javier) Milei no es un producto en sí mismo. Es la consecuencia de que la gente se desilusionó de una alternativa de derecha como podía ser el macrismo, vuelve el peronismo y se desilusiona de un gobierno catalogado de kirchnerista o cristinista, aunque en verdad, el gobierno de Alberto Fernández fue la nada misma", resaltó.

De Soldati a Pilar

Frente a Julieta Camaño, Pazos describió de su personalidad: "Soy una persona muy especial. Tengo una manera de ser y un carácter que me amas o me odias. Pero lo relaciono con un rol social que tengo. Me desarrollé mucho en términos intelectuales cuando era muy chica".

Agregó: "Cuando yo tenía 8 años, vino todo el barrio a mi cumpleaños y todos me trajeron un libro. Entonces, para una nena de Villa Soldati que a los 8 años le regalen un libro es bastante raro, yo ya era bastante rara, para ese contexto y a esa edad".

La periodista vive con sus tres hijos, Teo, Nicanor y Tonio, que tuvo con su expareja Diego Santilli. Reconoce que siempre quedó ligada a este entorno humilde. "A pesar de que vivo en un barrio cerrado de Pilar, me siento sapo de otro pozo", resaltó.