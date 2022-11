Murió Aaron Carter, hermano de Nick de los Backstreet Boys

Quién era Aaron Carter

Nació en Tampa, Florida. Saltó a la fama a finales de la década del noventa como cantante de pop y en total editó cuatro álbumes de estudio. Comenzó su carrera como solista, aunque ya había participado antes en un proyecto benéfico en el que había participado la banda de su hermano.

Fue tras un concierto de los Backstreet Boys donde comenzó a llamar la atención de las discográficas y firmó su primer contrato. Con su primer disco obtuvo álbum de oro en España y otros países. Entre los discos más famosos se encuentran Aaron's Party (Come Get It) en 2000 y Another Earthquake en 2002.

También conformó bandas sonoras de películas como Pokemon, Los Rugrats y Jimmy Neutron: el niño inventor. En 2009 Aaron participó en Dancing with the Stars. Tambiénapareció en el reality show de su hermano I Heart Nick Carter. Se dedicó a la actuación y formó parte de algunas series televisivas como Lizzie McGuire o en Sabrina, la bruja adolescente y se convirtió en una estrella de Nickelodeon.

El 30 de noviembre de 2021, Aaron anunció que se separaba de Melanie Martin, pocos días después de dar la bienvenida a su primer hijo.

De qué murió Aaron Carter

Si bien no se sabe con certeza de qué murió, el actor en varias ocasiones aseguro sufrir de huffing, un tipo específico de abuso de drogas que implica inhalar los vapores de sustancias domésticas en busca de un efecto, como por ejemplo, aspirar aromas de latas de pintura o pegamentos. Sufrió también de varios problemas legales y fue a rehabilitación en numerosas ocasiones.

El problema de adicciones que manifestó tener, se sumó a sus problemas de salud mental. En una entrevista que concedió en 2019 para el programa The Doctors, Aaron Carter habló de su historial médico confesando que tenía esquizofrenia y trastorno bipolar. Este problema se le sumó a otros que también pusieron en juego su salud mental, como la mala relación con sus hermanos.