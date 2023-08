Moria Casan cruzó sin filtro a Susana Giménez: "Por qué no te vas a la..."

De cara a las elecciones, la diva de los teléfonos aseguró que “siempre votó por Juntos por el Cambio, y que no va a cambiar ahora ni tampoco cambiaría nunca". Es por eso que Moria opinó: “ Aguante Argentina, aguante los argentinos. Amo mi país. Nunca me tuve que ir de mi país, porque me dio todo”.

susana olga.jpg

"Mi país me dio todo desde hace cincuenta años cuando me hice famosa, que me abrazaron los argentinos. Amo profundamente este país y estoy orgullosa de ser argentina”, expresó a AN en América.

En ese contexto, aprovechó a disparar contra la reconocida conductora y actriz argentina: “Y a los que dicen que este es un país de mierda, qué olor a caca despiden ustedes. Vayansé, mi amor. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, por qué no te vas a la mierda".

Moria Casán habló de una conversación con Luis Miguel: "Lo vi..."

La actriz Moria Casán se refirió a un posible encuentro en un avión que tuvo con Luis Miguel, lo que sorprendió a los fans del reconocido cantante y la conductora mientras el artista se encuentra en la Argentina para brindar unos shows.

MORIA CASÁN habló sobre LUIS MIGUEL

En diálogo con Buena Tarde, por C5N, el periodista Maximiliano Lumbia reveló que Luis Miguel y Moria Casán se encontraron durante un viaje, además que precisó que el padre del artista estaba enamorado de la vedette, al igual que su hijo. "Luis Miguel había venido a la Argentina de adolescente. Obviamente, Luis Rey estaba súper enamorado de Moria Casán y Luis Miguel también. Se la disputaban entre padre e hijo", comenzó con su relato.

Luego, hizo alusión a un contacto entre el artista y la conductora. "En un viaje, Luis Miguel y Moria se cruzaron en un avión, en un vuelo de Córdoba a Buenos Aires. Moria estaba con (Luis) Vadalá. Luis Miguel la vio y la saludó. Al día de hoy, entre sus amigos suele hablar de eso. Tenía 16 o 17 años y Moria era más grande", recordó.