Moria Casán cruzó a Fátima Florez por sus dichos y la trató de ridícula

Ante esto, la One envió mensajes a los conductores para defenderse. “Estábamos mirando Socios cuando ‘axila’ me mandó a laburar. ¿Qué dijo esta black? Atrasa mal. Me hace mal la voz, es de los años 80. Ahora tengo voz nasal tipo congestión orgásmica”, apuntó.

“Me manda a laburar a mí, ridícula. Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el día del trabajo #DesodoranteParaTodos #ImaginatePorQuéLoDigo. Kisses a todos”, aseguró mientras los presentes comenzaron a preguntarse por qué le puso ese apodo.

En el momento en el que Fátima estaba al aire, ella comenzó a enviar su defensa, pero no logró entender del todo la respuesta y aflojó: “Se enojó Moria. La imitación es del personaje, ahora le voy a preguntar. Sino que me llame ella, sabe que lo hago con respeto”, expresó a C5N. Mientras que la exjurado de eltrece sentenció: “Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual”.