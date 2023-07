La confesión de Momo Benavides sobre su relación con Coscu: "No me caía nada bien".

Contó que empezó a stremear en 2013 porque lo impulsó su amigo Coscu, pero que su amistad no inició de la mejor manera: “Al principio no me caía nada bien. Me parecía un pelotudo. Yo decía ‘¿A este chico qué le pasa? ’”.

“Yo pedí que nos metan en habitaciones diferentes. Yo me llevé a dos amigos míos y él a su hermano y a dos amigos. La confesión fue: ‘Yo no duermo con este pibe’”, agregó. Además, gracias a esto, fue reconocido como uno de los “streamers del año”.

Y concluyó: “Después lo conocí y es así, pero en la primera impresión que me llevé yo dije ‘A este le voy a terminar metiéndole un cachetazo’”.

Momo Benavides: "Voy a seguir haciendo stream mucho tiempo más"

El streamer Gerónimo "Momo" Benavides se subió a "El Viaje con Diego Iglesias" y repasó los inicios de su carrera, sus principales logos, como debutar como la voz oficial de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 y los momentos que lo marcaron en su vida. "No me quiero retirar en un período de decadencia, me quiero ir por la puerta grande", señaló. Mirá la nota completa.

En la actualidad, el mundo del stream está abierto a todo aquel curioso que desee transmitir en vivo, pero no es nada fácil. "Por ejemplo, lo que pueden vivir del stream, sponsors, acciones y demás, seríamos 30 o 40, pero hay miles, llega el 1% o menos a vivir de eso", explicó Benavides.

Con una década transitada, la idea de retirarse del stream a veces rondó por la cabeza de Momo, pero siempre señala que le quedan más desafíos por delante: "Me quedan gustos personales, de seguir haciendo streams por el mundo de historia, ahora el 20 viajo a Alemania. Producir para otros streamers, estoy un poco cansado, me doy cuenta que hace cinco años metía un 24horas cada una semana, ahora prendo 3-4. No es prender la camarita y hacer boludeces, yo no lo hago así".