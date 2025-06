Mirtha Legrand confirmó su retiro de la televisión: "Ya estoy grande"

Luego, contra todo pronóstico, habló sobre su retiro: "Pero ya no voy a seguir mucho tiempo trabajando. Son los últimos años ya, estoy grande. Ya cumplí todos mis sueños, pero me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión. Me hace feliz". De esta manera, la temporada 2025 podría ser la última de la histórica presentadora de Almorzando.

Embed - CÁMARA PAPARAZZI: MIRTHA LEGRAND, EL POLACO, LUCÍA GALÁN Y MÁS

Si bien todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre cuándo será su último programa oficial, desde El Trece podrían aprovechar para realizar un homenaje a la histórica conductora. Así, es muy probable que Mirtha Legrand se despida por la puerta grande en lugar de simplemente terminar el año y no regresar a la televisión.

Mirtha Legrand se quebró en vivo: "Me han soportado todo"

Mirtha Legrand es sin duda una de las máximas figuras de la televisión argentina y, el pasado 3 de junio, cumplió 57 años al aire con su programa de entrevistas, ahora llamado La noche de Mirtha.