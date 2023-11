Miriam Lanzoni: "Ser auténtica me funciona mucho más porque es mi capital"

La actriz argentina aprendió a hacerse su lugar en el medio a partir de aceptar su cuerpo y voluptuosidad. Deslumbró con su look en TV.

La actriz Miriam Lanzoni consideró que es una mujer "empoderada" que aprendió a partir de aceptar su cuerpo: "Ser auténtica me funciona mucho más porque es mi capital".

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , la artista chaqueña aseguró que "hace mucho tiempo que soy amigable conmigo misma". "Me parece una estupidez enorme cercenarnos nosotras mismas por un tema de la edad. Al contrario, la experiencia suma. Creo que ese es un discurso viejo", agregó.

La comediante confesó que su voluptuosidad le trajo problemas con su trabajo en el cine: "Dije stop porque no puedo ser una cosa lánguida. No puedo porque eso me lleva a un lugar insano". Explicó que como "el cine dimensiona mucho todo" decidió hacer sólo lo que le hace bien.

Miriam se reconoció como "muy mirona de las mujeres, 'encueradas' y me gusta ver a las mujeres empoderadas porque no está bien discriminarse".

Además, se lució en televisión con su look de chaleco negro y pollera mini al tono, en cuero, y con su pelo cortísimo. Lanzoni definió que le gusta comunicar con su vestuario: "Soy camaleónica y gánica, me aburro rápido, por eso siempre estoy cambiando".

Su paso por Corte y Confección

Lanzoni tuvo un paso importante por el reality de costura Corte y Confección en elTrece, entre otros famosos, y aseguró en su presentación: "No se copiar, yo soy lo que soy".

En el año 2021, la comediante participó junto a otros colegas como Pachu Peña en el programa de costura: "Me gusta y me fascina la costura y por eso me divertí tanto en el programa. Aprendí de chiquita con mi abuela, cuando le hacía la ropa a mis muñequitas".

En la noche del sábado en C5N, la mediática recordó los momentos vividos en el taller y la pasión que le puso al diseño y la costura: "Corte y Confección fue muy divertido, fue como una escuela y lo hicimos en plena pandemia".