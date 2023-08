Maxi López cruzó fuerte a Wanda Nara de manera inesperada: ¿Se terminó la paz?

Maxi López Redes sociales

En la misma línea, desde que sucedió el escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi, Maxi también se mostró a disposición de Wanda, se llevó a los chicos y dejó que entre ellos resuelvan sus problemas. Luego de eso salieron a comer en diferentes ocasiones.

Sin embargo, en las últimas horas Gossipeame publicó un screenshot que indicaba que López le había puesto “me gusta” a un comentario que apuntaba contra la madre de sus hijos: “Lo bien que hacés, Maxi. Menos mal dejaste de seguirle el juego a Wanda”. Automáticamente la dejó de seguir. ¿Qué pasó?

El relato de Wanda Nara sobre su salud: "Fue duro porque me enteré por la tele"

La empresaria Wanda Nara expuso que se enteró de la enfermedad que padece a través de los medios de comunicación, ya que se encontraba a la espera del resultado de una biopsia. Además, explicó la difícil situación que atravesó su familia durante su internación.

Mauro Icardi Wanda Nara Galatasaray Redes sociales

"Fue duro porque me enteré por la tele, nadie me decía ni me confirmaron un diagnóstico. Me hice una biopsia que tardó 12 días y el análisis final más el diagnóstico me llegó este jueves", le explicó la conductora de televisión al periodista Ángel de Brito de LAM. Además le aseguró que continuará el tratamiento en Buenos Aires.