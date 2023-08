MasterChef 2023: revelaron quién es el primer finalista a días del último programa

Donato de Santis, por su parte, opinó: "Yo estoy muy conforme con esta ejecución. Tiene un picante justo. Es muy placentera comerla y te invita a seguir comiendo. Este es un plato exitoso". Finalmente, el jurado se decidió por él y deberán definir el otro finalista entre Estefanía y Rodrigo.

Qué dijo Rodolfo, el primer finalista de MasterChef 2023

La conductora Wanda Nara le preguntó: "Sos el primer finalista de esta temporada, te lo merecés, trabajaste un montón. Disfrutá esa chaqueta. ¿A quién se la dedicás?”.

Rodolfo Redes sociales

"Se la dedico a mi familia, a mis padres. Sobre todo, a mi madre, que me transmitió esa pasión por la cocina. Y a una persona muy particular, Teresa, la cocinera de mi casa, que está con nosotros desde que yo nací. Ella fue mi gran maestra. Yo volvía del colegio y ella me ponía a picar cebolla, a untar un molde con manteca. Yo llegaba ilusionado del colegio para ver qué había para comer", concluyó.