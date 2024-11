Marvel volverá a grabar escenas de su próxima película y hay preocupación entre los fans

El estudio cinematográfico no se siente seguro con el producto terminado y volverá a las filmaciones por tercera vez.

El estudio cinematográfico Marvel Studios volverá a editar la película Captain America: Brave New World y a menos de tres meses para su estreno , por lo que los fanáticos están muy preocupados por la terminación del producto.

A través de sus redes sociales, el insider Daniel Richtman informó: " Captain America: Brave New World se está cambiando actualmente con motivo de otra prueba fallida con un público selecto ". Con esto, hizo mención a las funciones privadas del estudio cinematográfico, las cuales tienen como objetivo descubrir cómo reaccionarán los fans.

"No está claro si esto incluirá una nueva ronda de regrabaciones o simplemente la reeditarán", concluyó. Todo esto sembró muchas dudas entre los principales seguidores de las producciones de superhéroes y hay preocupación por lo que será el producto terminado, ya que muchos indicaron que sienten que está muy "manoseado".

Captain America Brave New World regrabaciones Marvel Captain America: Brave New World será la primera de Sam Wilson como el superhéroe. X (ex Twitter)

La película Captain America: Brave New World se estrenará el 14 de febrero de 2025 y será la primera producción de Marvel Studios en el año, por lo que es importante que el público la considere buena para no tener un año negativo. Por eso, las dudas del estudio de Disney no hacen más que preocupar a los fans y el futuro de la empresa está en peligro.

