Marvel perdió ante DC por primera vez en años: ¿las películas cambian para siempre?

Por detrás del filme de DC, quedaron en el siguiente orden: Jurassic World Rebirth (2°), The Fantastic Four: First Steps (3°), Sinners (4°), Squid Game (5°), Stranger Things (6°), Lilo & Stitch (7°), Love Island USA (8°), F1: The Movie (9°) y NFL Football( 10°). Así, el próximo y último estreno de Marvel para el 2025 parece no llamar la atención del público como antes y esto evidencia un cambio de los gustos de la audiencia.

Superman The Fantastic Four: First Steps Superman atrajo más a la audiencia que The Fantastic Four: First Steps. Redes sociales

Otro dato que llama la atención de este gráfico es que la gran mayoría de los contenidos son películas, mientras que las series que se hacen presentes son nuevas temporadas de producciones ya existentes. Por eso, el mundo del cine parece más accesible de cara a la relevancia que genera entre los consumidores.

Gráfico Superman DC consiguió un auténtico batacazo contra Marvel. ScreenShare

