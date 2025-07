Luis Caputo y una fuerte amenaza a los bancos: "Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, alimentó la polémica y lanzó una amenaza a los bancos por violar el secreto fiscal y solicitarle a los clientes documentación impositiva para diversos trámites. "Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas" , afirmó el X, donde, amparado en la resolución 5696/2025 de ARCA, le pidió a la gente que “no se los den”.

Se trata del contador Alejandro Rosenfeld quien expuso que “los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno”, remarcando que: “Siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones, como ya no pueden pedir la Declaración Jurada ya prepararon los formularios por si la querés entregar voluntariamente, con esto evitás hacer la certificación”.

En esa línea, sostuvo que “los Bancos, ARCA y demás organismos siguen como antes, el Gobierno va para un lado y ellos para el contrario” y adjuntó una imagen del documento que las entidades piden firmar de manera voluntaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1945683604568441277&partner=&hide_thread=false No se los den. Gracias por el feedback. Ya hemos recibido varios en el mismo sentido.

Vamos a hablar con los bancos. Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez. https://t.co/FbpIOAfRhr — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 17, 2025

El mismo refiere que “por la presente, manifiesto en carácter de declaración jurada, conocer y aceptar los alcances de la Resolución General N 5696/25 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y del decreto 353/25 que establecen, a efectos de asegurar la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal, que el Banco no puede solicitar a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales”.

A continuación, aclara que “el Banco me ha explicado claramente los alcances de las normas antes mencionadas, y conozco que no existe obligación de presentar la documentación impositiva de la referencia” y afirma que “no obstante lo expuesto, presento voluntariamente mis declaraciones de impuestos nacionales fin de no incurrir en gastos de certificaciones de ingresos”.

El ministro de Economía se ampara en que, a través de la Resolución General 5696/2025, ARCA prohíbe que los sujetos obligados por la Ley 25.246, como bancos, escribanos, aseguradoras o agentes inmobiliarios, exijan a sus clientes la presentación de declaraciones juradas de impuestos nacionales, como condición para brindar servicios o cumplir procedimientos administrativos.

La normativa sostiene que “no puede soslayarse la asimetría en las relaciones jurídicas existentes entre los proveedores de servicios y los sujetos que pretendan acceder a ellos, la que se ve acentuada cuando el acceso al servicio se condiciona a la entrega de documentación que pueda exceder lo razonable o afectar derechos protegidos”.

Este es el segundo roce fuerte entre Caputo y los bancos. En el cierre de un martes en el que el Banco Central volvió a intervenir en el mercado de futuros y en el de pases para quitar presión al dólar y absorber pesos, el titular del Palacio de Hacienda cargó contra los bancos por no aceptar el canje de las LEFI (instrumentos de deuda que estaban en su poder) por otros instrumentos llamados Lecaps. Eso provocó una avalancha de pesos que derivó en un aumento de la base monetaria de $10 billones entre el 8 y 10 de julio, según registros del propio Central.