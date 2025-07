Murió un bebé que viajaba envuelto en una manta sobre la espalda de su madre: investigan si no se asfixió

Un bebé de un año y siete meses murió mientras viajaba envuelto en una manta sobre la espalda de su madre , quien circulaba en moto junto al padre del niño en la localidad de Palca de Aparzo, en Humahuaca, Jujuy. Al notar que no respiraba, lo llevaron a un centro de salud donde ingresó sin signos vitales.

Según los primeros datos, los padres se dieron cuenta de que el niño no reaccionaba y se dirigieron al Hospital Manuel Belgrano de Humahuaca. Los médicos le hicieron maniobras de reanimación al ver que no respiraba, pero no hubo respuesta positiva.