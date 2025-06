Marvel no estará en la Comic-Con más importante del 2025 y comenzaron las dudas: ¿cuál es el motivo?

A pesar de la desilusión, los seguidores de la firma animada pueden esperar anuncios importantes durante la D23 Expo y vía streaming. Marvel sabe cómo mantener viva la atención, incluso en tiempos de cambio. En este sentido, en un mundo donde los hábitos de consumo cambian, Marvel no pierde protagonismo, lo redefine. Su ausencia en la Comic-Con San Diego 2025 no es una retirada, sino un movimiento estratégico. El universo sigue en expansión… aunque este año, lejos del Hall H.

Por qué Marvel no tendrá su panel en la Comic-Con de San Diego en 2025

Reestructuración de eventos promocionales : Marvel optó por centrar sus anuncios y presentaciones en eventos propios o específicos de Disney, como la D23 Expo, permitiéndoles un control total sobre el contenido y la narrativa que desean compartir con su audiencia.

Consideraciones logísticas y presupuestarias : la participación en grandes convenciones implica una inversión significativa en términos de producción, logística y personal. Marvel podría estar reevaluando la eficiencia de estos gastos en relación con el retorno de inversión que ofrecen estos eventos.

Cambios en la industria y estrategias de marketing: con la evolución de las plataformas digitales y las redes sociales, las compañías encuentran nuevas formas de conectar directamente con su audiencia, reduciendo la dependencia de eventos presenciales para realizar anuncios importantes.

Sin embargo, esto no significa que Marvel esté completamente ausente del evento. La compañía mantendrá una presencia significativa en otras áreas de la convención, con paneles dedicados a cómics, videojuegos y otras sorpresas. Además, se espera una promoción destacada de The Fantastic Four: First Steps, incluyendo un stand inmersivo en el piso de exhibición y posibles actividades especiales.