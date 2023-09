Marixa Balli fulminó a Marcelo Tinelli por su participación en el Bailando junto a Fátima Flores: "Ridícula..."

La bailarina Marixa Balli reveló el mal momento que pasó en el Bailando , luego de la imitación que hizo la humorista Fátima Flores y que terminó mal: "Me molestó mi participación ahí, que me parece que fue ridícula, no tenía sentido ".

La mediática hizo una presencia en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli en El Trece y aseguró en sus redes sociales que "no es que no me gustó, me encanta lo que hace, es fantástica".

La panelista de LAM abrió las preguntas en su perfil de Instagram y contó los entretelones de una noche para olvidar: "Los enteritos que nos íbamos a poner con Fátima, era uno S para mí y uno M para Fátima. Ella se puso el S y yo me tuve que poner el M, vestuario nunca se fijó. Yo llegué muy sobre la hora y no había más tiempo para cambiarlo".

En su descargo, la exmodelo remarcó cómo siguió la secuencia "Yo me olvidé mis sandalias de Xurama y el canal me dio unas botitas que me quedaban chicas, ya estaba caliente con eso.

También tuvo palabras picantes para el famoso conductor y disparó: "Veníamos complicadas... y después Marcelo que no se acordaba que yo fabrico calzado y no indumentaria ya hace mucho tiempo, y cuando me dijo de ir a una bailanta... cuánto hace que no voy a una bailanta, y yo he ido a trabajar, no a bailar. Esas cosas me calentaron".