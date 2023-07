Marina Calabró explotó contra el programa de Mariana Fabbiani: "Se los van a comer..."

La periodista Marina Calabró sorprendió a todos al cruzar al programa de Mariana Fabbiani en América TV. Entre sus críticas, enumeró los aspectos que no le gustaron del programa y fue contundente al pronosticar que el ciclo de Karina Mazzocco los va a "comer" .

En su columna en el programa radial Lanata sin filtro, Marina Calabró comenzó por expresar: " Hay que laburar un poquito el hecho de definir las identidades y perfilar los personajes de los panelistas, para que no haya superposición de roles ". Así, dejó en evidencia que no le agradó el formato con el que comenzó el programa de Mariana Fabbiani .

Al respecto, agregó: "Porque si no entre que algunas son caras nuevas y otros tienen laburos parecidos, que quede clara cuál es la tarea de cada una. Y laburar la contundencia en las opiniones". De esta manera, la periodista habló desde la experiencia en lo que respecta al mundo del chimento.

Pero no fue lo único, sino que lanzó un alarmante pronóstico sobre el futuro de DDM: "Me quedé sin saber qué pensaba Mariana. Hay que animar a sentar posición. Es América, tienen que hacerlo, si no se los va a comer Karina Mazzocco". Con estas palabras, generó mucha discordia en el canal, ya que el debut fue hace unos pocos días.