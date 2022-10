Mariano Martínez realizó una inesperada publicación en Instagram: "Permítame presentarme de nuevo"

De esta manera, a través de un posteo en Instagram, el actor aseguró: "Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo". Así, Mariano Martínez demostró que algo en él cambió, aunque no queda en claro si solo se refiere al físico o a una faceta espiritual.