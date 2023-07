María Valenzuela apuntó contra Juan Darthés y le hizo una advertencia: "Yo te recomiendo..."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBobmacoy%2Fstatus%2F1681416463419097094&partner=&hide_thread=false María Valenzuela opina sobre Juan Darthes...

- "Es culpable...yo le recomiendo que no venga a la Argentina, porque no creo que la vaya a pasar bien" pic.twitter.com/zqy025FBfF — Doctor House (@Bobmacoy) July 18, 2023

Tras estas declaraciones la artista recordó su paso por Dulce Amor y la denuncia por acoso que realizó Calu Rivero contra Darthés en ese entonces. Mariquita aseguró que apoyó a su compañera en ese difícil momento y remarcó que "fui cuestionada por ello".

“Salí a apoyarla porque sabía toda la verdad. A mí me llamaron, me intimaron, me dijeron '¿cómo la defendiste a ella y no a Darthés?'. Yo defendía la verdad, creía y creo en ella”, recordó.

En la entrevista en televisión María comentó cómo se enteró de la situación: “Calu vino a mi camarín, me contó lo que pasó. Después de saber lo que estaba pasando, ya las escenas las veía con otra mirada. Me di cuenta que sí, que tenía la verdad”.

Finalmente, Valenzuela opinó sobre el actor y le aconsejó no regresar al país. “Yo le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.