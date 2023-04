María Fernanda Callejón: "Escuché barbaridades por ser mamá a los 50"

"Me pongo un poquito en su lugar desde mi historia. Yo fui también mamá. Pero muchas veces uno se fuma el prejuicio eterno, la verdad es que escuché muchas barbaridades por ser mamá a los 50 años. En mi país, hasta el día de hoy, siempre me apoyaron. Siento que Johana es un poco de todos, es un poco emocionante", detalló la actriz en C5N .

En la misma línea, aprovechó para aportar su visión sobre el caso de Ana Obregón: "Puedo verlo desde otro lugar. Lo que me parece fundamental es que es muy vital a sus 68 años. Es una mujer fuerte, hermosa, que amó profundamente con su hijo y seguramente lo debe haber hablado con él varias veces. Cuando dijo que era un legado, me cambió la perspectiva. No sé si es su nieta o su hija. A mi muchas veces me dijeron mamá abuela. No, ella es su mamá y lo va a ser hasta que lo pueda ser".

Por último, Callejón explicó cómo piensa que continuará la situación de Obregón: "Es una mujer muy inteligente y seguramente, podés hacer todo bien como la sociedad quiere y podés quedarte sin mamá y sin papá. Ella le va a dar todo el amor a esa niña, pensando en su hijo. Es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Seguramente se encargará que tenga una familia numerosa, que se haga cargo".

"Jamás juzgaría la edad"

Una de las panelistas de Duro de Domar, Carla Czudnowsky, opinó sobre la situación de Ana Obregón: "Jamás juzgaría la edad de ella, para mí está mal que alguien muerto engendre un hijo. Si fuera la esposa, sería la madre. Pero ella es la abuela, no la madre. ¡Me parece siniestro!"

Por otra parte, remarcó que "mi postura en general es que estoy a favor de la subrogación de vientres si no hubiera podido tener hijos". Sin embargo, aclaró que hay una cuestión fundamental: "En general hay un derecho superior, que es el del niño a tener una familia".